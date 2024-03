"Maischberger": Ricarda Lang äußert sich zu Übergriffen bei Grünen-Veranstaltung: "In Biberach sind Grenzen überschritten"

Die Stimmung scheint immer aufgeheizter und gewaltbereiter zu werden. Ricarda Lang berichtete bei "Maischberger" von den Ereignissen bei einer Grünen-Veranstaltung in Biberach. Zudem appellierte die Grünen-Co-Chefin an Landwirte, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und bei ihren Protesten, keine Grenzen mehr zu überschreiten.

Biberach, Aschermittwoch. Die Grünen wollen in der Stadthalle eine Veranstaltung im Rahmen des politischen Aschermittwochs abhalten. Doch im Vorfeld kommt es zu Protesten wütender Landwirte. Neben einer angemeldeten Demonstration versammeln sich etwa 1000 Menschen in der Stadt. Bauern, Handwerker und andere Demonstranten blockieren die Straßen mit Sandsäcken und Pflastersteinen, kippen Jauche auf die Stufen zur Stadthalle.

Lang: "In Biberach seien Grenzen überschritten worden" Die Demo eskaliert. Ein Heuwagen steht in Flammen. Die Fensterscheibe eines Begleitfahrzeuges wird eingeschlagen. Einsatzkräfte werden angegriffen, verteidigen sich mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Die Polizei spricht von tumultartigen Szenen. Die Grünen sagen die Veranstaltung kurzfristig ab.

Einer der Teilnehmer: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er war der erste Ampelpolitiker, der die Pläne der Bundesregierung kritisiert hatte. Die wollte ursprünglich die Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge abschaffen und den Agrardiesel nicht mehr subventionieren. Sofort. Mittlerweile hat sie eingelenkt. Die Kfz-Steuerbefreiung für Nutzfahrzeuge bleibt, die Agrardieselsubventionierung fällt zwar, aber in mehreren Schritten.

Am Mittwochabend ist Ricarda Lang zu Gast in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger. Sie ist eine von zwei Vorsitzenden der Grünen. Sie kritisiert die gewaltsamen Auseinandersetzungen der letzten Wochen, von denen besonders Kommunalpolitiker der Grünen betroffen sind. "Ich hätte mir das, was wir im Moment erleben, vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen können", sagt sie bei "Maischberger".

Als Politikerin oder Politiker müsse man in der Lage sein, einen rauen Ton auszuhalten, Buhrufe auf einer Veranstaltung ertragen können. "Und jemand disqualifiziert sich auch nicht vom demokratischen Kurs, wenn er sich mal im Ton vergriffen hat." Aber in Biberach seien Grenzen überschritten worden, so Lang. Das gelte auch für andere Aktionen von Landwirten.

Gewalt auf Demos sei "ein Problem für unsere Demokratie" Andere Szene, Brandenburg. In der Nacht zum Montag blockieren Landwirte auf einer Bundestraße die Fahrbahn mit Misthaufen und Bäumen. Drei Autos fahren im Dunkeln gegen die Misthaufen. Fünf Menschen werden verletzt, müssen ins Krankenhaus. In einem Bericht des Fernsehsenders RTL ist ein Galgen zu sehen. Darauf ist eine Ampel abgebildet, die Worte "Jetzt reicht's" sind zu lesen. Ein Bauer wird interviewt, beklagt sich: "Die Hampelregierung ist immer noch da." Und: "Wir sind gekommen, um zu bleiben."

"Das ist gewalttätig", sagt Lang bei Maischberger. "Da muss auch jeder Politiker klar sagen: Dafür gibt es kein Verständnis, keine Toleranz und keine Allianz." Das sehen auch die Bauernverbände so, die sich von derartigen Übergriffen distanziert haben. Man müsse sich die Frage stellen, wann durch solche Aktionen der demokratische Grundkonsens infrage gestellt werde, fordert Lang. "Und dieser Grundkonsens ist, dass wir bei allen Unterschieden und bei aller Kritik in der Lage sind, friedlich miteinander Konflikte zu lösen."

Lang stammt aus einer ländlichen Region. Sie ist im baden-württembergischen Filderstadt geboren. Sie kenne viele Bauern dort, sagt sie. Die seien sehr konservativ. "Aber das sind grundanständige Leute. Und denen kann ich nur zurufen: Lasst euch nicht instrumentalisieren von denen, denen es um alles geht, aber ganz und gar nicht um das Wohl der Landwirte." Protest sei okay. Aber wenn es gefährlich werde für die Gesundheit und das Wohl anderer Menschen, sei eine Grenze überschritten. "Und wenn Gewalt bei solchen Demonstrationen ausgeübt wird, dann ist das nicht das Problem der Grünen, sondern ein Problem für unsere Demokratie", stellt Lang klar.

Grünen-Politikerin will Vertrauen zurückgewinnen An der aktuellen Unruhe eines Teils der Bevölkerung trügen auch die Grünen Schuld, gesteht Lang ein. Dennoch sei das keine Entschuldigung für Gewalt. "Das Schöne an einer Demokratie ist ja: Auch wenn man Ricarda Lang zum Kotzen findet, wenn man die Ampel richtig blöd findet, dann hat man andere Alternativen. Dann muss man weder Rechtsextreme wählen, noch muss man gewalttätig werden. Es gibt in der Demokratie andere Alternativen."

Doch auch in der Politik müsse sich etwas ändern. Sie mache sich Gedanken darüber, dass in den letzten zwei Jahren auch das Vertrauen in demokratische Institutionen sowie in die Bundesregierung massiv gelitten habe. "Da muss man sich überlegen: Was müssen wir besser machen? Was müssen wir tun, um das Vertrauen zurückzugewinnen?"