"You & Me": Kritik zum Mix aus Liebesdrama, Tragik und Thriller bei ARTE

Die britische Miniserie "You & Me" vereint ein tragisches Liebesdrama mit einem Thriller auf verschiedenen Zeitebenen. Zunächst scheint die Welt für das verliebte Paar Ben (Harry Lawtey) und Jess (Sophia Brown) rosa. Doch dann verändert ein Schicksalsschlag alles.

You & Me Drama • 07.03.2024 • 21:50 Uhr

Tragik und subtiler Humor Man verliebt sich, zieht zusammen, vielleicht heiratet man und bekommt Kinder – doch dann zerfällt das Glück nach einem tragischen Ereignis oder einfach deshalb, weil sich einer der Partner plötzlich als eine völlig andere Person entpuppt. Unglückliche Liebesgeschichten dieser Art kommen in der Realität wahrscheinlich gar nicht so selten vor, noch öfter jedoch in fiktionalen Geschichten auf dem Bildschirm.

Beziehungsdramen im Serienformat boomen – von "The Affair" bis "Tell Me Lies". Ein wenig Britishness ins Genre holt die Miniserie "You & Me", die bei ARTE nun erstmals im hiesigen Free-TV läuft. Britisch – das bedeutet auch, dass neben Romantik und trotz aller Tragik auch viel subtiler Humor und ein bestimmtes Thrillergefühl in den sechs Episoden zu finden ist. Sozusagen eine Tragedy-Thriller-RomCom.

Darum geht es in "You & Me" Im Mittelpunkt stehen Ben (Harry Lawtey) und Jess (Sophia Brown), die sich beim Verpassen eines Busses kennenlernen und ziemlich schnell ineinander verlieben. Schon bald, so zeigt es die Geschichte von Schöpfer Jamie Davis, wird das Paar mit Zwillingen schwanger. Doch kurz nach der Geburt ereilt ein schrecklicher Schicksalsschlag die junge Familie.

"You & Me" erzählt das Vorher und Nachher auf zwei Zeitebenen. Einerseits ist da die romantische Verliebtseinphase samt Schwangerschaft, in der auch kulturelle Differenzen eine Rolle spielen. Neben diesen Rückblicken erzählt die Serie von der Zeit sechs Jahre nach der Tragödie, die das Leben für immer verändern soll. Ben übt sich in Verdrängung und kann die Vergangenheit nicht bewältigen. Hat Liebe unter diesen Umständen überhaupt eine Chance?

You & Me – Do. 07.03. – ARTE: 21.50 Uhr