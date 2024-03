"Wer wird Millionär": Student gerät bei 200-Euro-Frage ins Straucheln und bekommt Mitleids-Joker

Der Dresdner Alexander Wilhelm schaffte es gestern auf den heißen Stuhl. Doch schon bei der zweiten Frage des Abends, patzte der Kunststudent.

Günther Jauch konnte es kaum fassen, als sein Gegenüber bei der 200-Euro-Frage ins Stocken geriet. Die Frage, wie man eine nicht endende La Ola-Welle betiteln könne, brachte den Studenten sichtlich ins Schwitzen. „Ich weiß gar nicht, was La Ola ist“, gestand Alexander Wilhelm kurzerhand. Jauch kam aus dem Stirnrunzeln kaum mehr heraus. „Waren Sie nie im Fußballstadion?“, hakte der Moderator ungläubig nach, woraufhin sich Wilhelm als Nicht-Fußballfan outete.

Günther Jauch verteilt Gratis-Joker aus Mitleid Schließlich zeigte Jauch Mitleid und entschied sich, seinem Kandidaten ein wenig auf die Sprünge zu helfen: „Ich gebe heute einen Gratis-Joker aus.“ Mithilfe des Publikums wolle er zeigen, um was es sich bei „La Ola“ handelt. Zwar dürften die Zuschauer nichts vorsagen, aber gegen vormachen hätte wohl keiner etwas. Also führten die Anwesenden kurzerhand eine „La Ola“-Welle vor und dann fiel es auch dem Kunststudenten wie Schuppen vor die Augen: „Ach so!“ Die korrekte Antwort lautete also weder „Glatze“, „Föhnfrisur“ noch „Schmalztolle“, sondern „Dauerwelle“. „Billiger ist hier noch niemand an 200 Euro gekommen“, betonte Jauch schmunzelnd.

"Heiße Nächte" mit Florian Silbereisen? Mit Mühe und Not schaffte es Wilhelm bis zu einer Gewinnsumme von 16.000 Euro. Von seinem Gewinn will der Student seine Freunde zum Essen einladen und sich einen zweiten Kleiderschrank besorgen, da er aktuell viele Klamotten in Tüten aufbewahren würde. Gymnasiallehrerin Sonja Schmarbeck aus Salzweg bei Passau konnte immerhin 64.000 Euro abstauben. Zudem hatte die 42-Jährige ein paar lustige Anekdoten auf Lager. Etwa, dass sie in der Sauna als 18-Jährige mal auf ihren ehemaligen Mathelehrer getroffen war. Unangenehm!

Oder, dass sie beinahe im selben Krankenhaus wie Schlagerstar Florian Silbereisen zur Welt kam. „Ich glaube, es gibt viele Frauen in Deutschland, die vor Neid erblassen werden, wenn ich jetzt verrate, dass sie nur knapp an mehreren heißen Nächten mit Florian Silbereisen in einem Zimmer gescheitert sind!“, kündigte Günther Jauch die Story scherzhaft an.