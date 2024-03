"Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle": Kritik zur ARD-Doku über den spektakulären Bau

Die Bauarbeiten dauerten von 1968 bis Dezember 1974. Anfang 1975 wurden die drei Röhren des neuen Hamburger Elbtunnels eröffnet. Doch schon damals stand fest: Die Kapazität würde für den rasant wachsenden Verkehr nicht ausreichen. Staus begleiteten den Mythos Elbtunnel beinahe von Anfang an. Seit 2002 ist eine vierte Röhre nutzbar. Deren Bohrer "Trude" (Tief runter unter die Elbe) – mit einem Durchmesser von 14,2 Metern der größte der Welt mit Schildvortrieb – steht heute vor einem Hamburger Museum.

Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert das 90-minütige Dokudrama "Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle", in dem die Geschichte der spektakulären Elbunterfahrung geradezu lebendig wird.

Die Anstrengungen für den Bau

Filmemacher Ulf Thomas gelingt dies mit spannendem Archivmaterial, Interviews und Spielszenen. Dabei bleibt die Doku immer nah an jenen Menschen dran, die jahrelang unter den Bauarbeiten litten, umgesiedelt wurden, die selbst bauten oder anderweitig am 3,3 Kilometer langen und 28 Meter unter der Wasseroberfläche befindlichen Meisterstück beteiligt waren. Der Film, den man schon seit Anfang Januar in der ARD Mediathek sehen kann, blickt deutlich über den Tellerrand der beiden Röhren-Bauphasen hinaus. Thematisiert wird der spektakuläre alte Elbtunnel von 1911 (426,5 Meter lang), der noch heute dem innerstädtischen Fuß- und Radverkehr dient.