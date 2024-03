"Das perfekte Dinner": Kritik zur Jubiläumswoche der VOX-Kochshow

Es ist Jubiläumswoche bei "Das perfekte Dinner". Vor 18 Jahren blickte die VOX-Kochshow zum ersten Mal in die Töpfe und Wohnungen Deutschlands. Die "Volljährigkeit" wird nun in Köln gefeiert.

Seit 18 Jahren blickt VOX in die Töpfe und Wohnungen Deutschlands: "Das perfekte Dinner", der preisgekrönte Dauerbrenner unter den Kochsendungen, wird nach 4.525 Gastgebertagen und insgesamt 40.725 Gängen volljährig. Anlass genug, um in eine Jubiläumswoche zu starten. Dabei dreht sich alles um die Zahl 18. Und der Kölner Tom, einer von zwei "Dinner"-Neulingen, legt am Montag gleich mal mächtig vor.

Sein Menüplan "3 x 18 = Un dîner presque parfait" kommt einer kulinarischen Reise durch Frankreich gleich. Eik, der Gewinner der ersten Folge am 6. März 2006, Hannah und Sylvia müssen nachlegen. Ob sie als "Dinner"-Wiederholungstäter einen Vorteil rausschlagen können? An insgesamt fünf Abenden im Rahmen der Geburtstagswoche wird geschlemmt, gelacht und natürlich gekocht.

Hobbyküche am Werk

Kleine Pannen am Herd tragen seit jeher zum Charme der beliebten Vorabendreihe bei. Schließlich treten in der traditionsreichen VOX-Sendereihe in aller Regel keine Gastro-Profis an, sondern eben Hobbyköche, Menschen wie du und ich. Außer es handelt sich um eines der zahlreichen Specials, dann steht schon mal die Frage im Raum: "Wer ist der Profi?"