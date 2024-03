"Goodbye Deutschland"-Familie in Sorge um Töchter: "Frauen haben niedrigen Stellenwert"

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Sarah Arnold hatte einen unglücklichen Neuanfang in Tansania. Sorgen um die Töchter und die schlechte finanzielle Situation machten alles noch schlimmer. Haben die Auswanderer dennoch eine Chance in Ostafrika?

Große Pläne in Tansania

"Hier ist James glücklich. Darum versuche ich auch, glücklich zu sein", erklärte "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Sarah Arnold (31) in der VOX-Dokusoap ihren Entschluss, in Tansania Fuß zu fassen. Eine Hals-über-Kopf-Geschichte, wie man sie sonst in der Sendung des Öfteren sieht, war ihre Lovestory jedoch nicht: Bereits vor acht Jahren hatte die Gießenerin ihren tansanischen Partner James Kivuyo (27) in dessen Heimatstadt Arusha kennengelernt, als sie als Freiwillige in einem Frauenhaus arbeitete. Mittlerweile haben beide zwei Töchter, die fünfjährige Aviana und Baby Malaika. Seit ein paar Jahren lebte die Familie in Deutschland.