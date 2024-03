"Letzte Spur Berlin": Kritik zum Krimi mit Jasmin Tabatabai und Hans-Werner Meyer

Die ZDF-Freitagsserie "Letzte Spur Berlin" meldet sich noch einmal mit zwölf neuen Fällen für die Berliner Vermisstenstelle zurück. Danach soll die Produktion, die im April 2012 erstmalig auf Sendung ging und nun ihre 13. Staffel erreicht hat, nicht mehr fortgesetzt werden. Von Anfang an waren Jasmin Tabatabai als Mina Amiri und Hans-Werner Meyer als Oliver Radek dabei, 2016 stießen Josephin Busch in der Rolle von Lucy Elbe und 2018 Aleksandar Radenković als Alexander von Tal hinzu.

Prominente Besetzung

In den neuen Fällen kommen prominente Episoden-Darsteller zum Einsatz – darunter Kai Wiesinger und Maria Simon in der dritten Folge "Zimmertausch" sowie Judy Winter in der siebten Folge mit dem Episoden-Titel "Zugehörig".