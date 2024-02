Quoten-Tief bei "Die Bachelors": Noch nie war das Interesse so gering

Zwei "Bachelors", doch nur halb so interessant? In diesem Jahr vergeben Sebastian Klaus und Dennis Gries die Rosen. Doch die Staffel kommt beim Publikum nicht besonders gut an. Nun hat die siebte Folge sogar einen Negativrekord in der Geschichte der RTL-Show aufgestellt.

Noch nie schauten weniger Menschen die RTL-Kuppelshow Die Auftaktfolge der RTL-Kuppelshow "Die Bachelors" fuhr Mitte Januar noch solide Quoten ein. Im Laufe der aktuellen 14. Staffel zeigte sich jedoch bislang, dass mehr Rosenkavaliere nicht zwangsläufig mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Geräte locken.

So erreichte am Mittwochabend die siebte Folge in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gerade einmal 420.000 Menschen (7,7 Prozent) – ein neuer Negativrekord. Noch nie schauten weniger Menschen in der Zielgruppe das Kult-Format.

Auch im Rahmen der bisherigen Staffel kam es am Mittwoch zum Quoten-Tiefstwert: Insgesamt verfolgten gerade einmal 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Episode.

Zu viele Veränderungen am Format? Eine Rolle dabei gespielt haben könnte die Fußball-Übertragung im ZDF. Insgesamt sahen 5,6 Millionen Menschen die erfolgreiche Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele; in der Zielgruppe verfolgten 18,9 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer das Match.

Vieles ist neu in der 14. Staffel von "Die Bachelors": RTL schickte mit Sebastian Klaus (35) und Dennis Gries (30) diesmal gleich zwei Rosenkavaliere nach Südafrika, um die große Liebe zu finden. In Sachen Quoten tut sich das Format jedoch – wie schon in den Vorjahren – schwer.