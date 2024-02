Siebte Folge "Die Bachelors": Intimer Zwischenfall: Sebastian bittet Kamerateam um eine Pause

Bei den einen fliegen die Schmetterlinge im Bauch und für andere Kandidatinnen geht es mit dem Flieger überraschend nach Hause. "Bachelor" Sebastian Klaus vergab in der siebten Folge der Kuppel-Show keine Rose an seine einstige Favoritin Leonie. Bei Larissa wurden dagegen ganz andere Gefühle geweckt. Im Pool kamen die beiden sich näher.

Hoffnung auf die letzten Rosen Zum letzten Mal verteilen "Die Bachelors" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) in Kapstadt ihre Rosen, bevor es zurück nach Deutschland geht.

Zehn Frauen machen sich noch Hoffnung auf die jeweils letzte Rose. Berlinerin Lisa gehört nicht dazu: "Positiv denken ist ausverkauft. Ich fliege eh nach Hause", hat sie eine böse Vorahnung. Dennis Gries wählt nach dem Gruppendate (Car-Driften) nicht sie, sondern Konkurrentin Lissy zum Einzeldate.

Eiswürfel-Klischee-Alarm Die Lehrerin freut sich, dass sie mal "Auslauf" hat. Am Ende des Dates kann sie sich in die wachsende Liste der Kusspartnerinnen des Kemptener Bachelors eintragen. "Du bist ein wunderhübsches Mädel!", schwärmt der 30-Jährige. Und verklickert ihr gleich, dass er "sehr, sehr gerne an verrückten Orten" intim wird. Lissy genießt und schweigt.

Beim nächsten Einzeldate mit Konkurrentin Nadia lässt Dennis langsam einen Eiswürfel am Hals der Single-Frau herabgleiten: "Das war vielleicht schon ein bisschen Klischee-mäßig", übt er danach Selbstkritik. Denn eigentlich war der Plan ein anderer: "Mir war ja auch wichtig, mal zu erfahren: Geht's auch nicht nur um die körperliche Anziehung, sondern kann ich ein Gespräch mit Nadia führen?"

Immerhin erfährt er von der 26-Jährigen, dass sie "mit der Wasserwaage umgehen kann" und sich Haus und Kind wünscht. Die Aussage, dass sie für ihren Partner "schon die Priorität sein will", führt bei Dennis zu Irritationen. Eine Frau, die ihm auf der Arbeit hinterhertelefonieren würde, "wäre für mich die Hölle", sagt der Fitness-Unternehmer. Nadia rudert schnell zurück: "Prio ja, aber natürlich nicht über den Job."

Fremdscham-Momente bei Sebastian und Kim Fremdscham-Momente gibt es auch beim Einzeldate von Sebastian und Kim: Beide liegen auf einer Couch und sprechen darüber, wie "anständig" beziehungsweise "unartig" sie sind. "Das klingt gerade wie in so einem schlechten ...", erkennt die Potsdamerin sehr richtig, was sie jedoch nicht daran hindert, mit Sebastian zu knutschen. Kim fühlt sich danach offensichtlich überlegen und lästert mit Freya über Leonie: "Die will kämpfen, aber wie denn?", macht sich sich über hre Konkurrentin lustig.

Sebastian ist immer noch unsicher, wie er das Verhalten der Brautstylistin einordnen soll und will von ihr wissen, ob sie sich in Gruppen "öfter rausnimmt und nicht offen ist"? Leonie: "Kann schon sein, aber warum ist das jetzt so krass ein Thema auf uns bezogen?" Sebastian erklärt ihr, dass er schlechte Erfahrungen mit einer Ex-Freundin gemacht habe, die nach Streits lange nachtragend war. "Ich will das nicht noch mal erleben. Ich wünsche mir jemanden, der verzeiht", betont der 35-Jährige. Leonie beteuert, keine "Dramaqueen" zu sein, doch die Vorentscheidung scheint gefallen zu sein.

Denn Sebastian nähert sich immer mehr Larissa an. Nach einem Einzeldate knutschen sie intensiv im Pool. "Da war schon ein bisschen mehr Fuego", freut sich die Versicherungskauffrau, und der Bachelor schwärmt von der "schönen Magie" und den "besonderen Blicken" zwischen ihnen. Bei ihm regt sich nach dem heißen Date im Pool so einiges. Er muss die Kameraleute um eine Pause bitten, "bis ich wieder aufstehen kann".

Freude bei Larissa Die siebte Nacht der Rosen nutzt Lisa dann noch einmal, um Tacheles mit Dennis zu reden: "Auf das Gespräch hatte ich gar keine Lust, weil ich wusste, das artet komplett aus.", ahnt der Bachelor, dass seine Kandidatin "angefressen" ist. Lisa liefert ab: "Du hattest mehrmals die Chance, mich auf ein Einzeldate einzuladen, und hast es nicht gemacht. Das ist halt, auf Deutsch gesagt, sch...!" Da helfen auch keine Beteuerungen mehr. Dennis erkennt, wie verletzt Lisa ist: "Das war ein Mist."

Die Berlinerin bekommt dann tatsächlich keine Rose von Dennis. Sebastian schickt seine einstige Favoritin Leonie (sie bekam als Erste und Einzige die gelbe Rose) nach Hause – die von der Entscheidung kalt erwischt wird: "Ich bin auf jeden Fall traurig", bekennt sie. Während bei ihr die Tränen laufen, versucht Sebastian, sie zu trösten: "Du bist ein toller Mensch. Ich weiß, dass du jemanden finden wirst, der super gut zu dir passt." Konkurrentin Larissa dürfte triumphieren. Hatte sie doch angekündigt, sie würde die Show verlassen, sollte Sebastian Leonie küssen.