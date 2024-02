Polizei findet 72 Waffen und Kriegsgerät bei Alain Delon: Ermittlungen eingeleitet

Der "Zorro"-Star Alain Delon fiel in den letzten Jahren mit zweifelhaften Statements auf. Nun wurden Ermittlungen eingeleitet, nachdem die Polizei eine illegale Waffensammlung in seinem Haus entdeckte.

Seit einigen Jahren wird Alain Delon von Schicksalsschlägen gebeutelt. Der französische Schauspieler erlitt mehrere Schlaganfälle, seine Kinder zerstritten sich. Nun gerät die Schauspiellegende auch noch mit dem Gesetz in Konflikt. Ihm wird illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Die französische Justiz hat Delon im Visier, weil bei einer Hausdurchsuchung in seinem Anwesen zahlreiche Waffen gefunden wurden. Unter den 72 Waffen befanden sich auch solche, die als Kriegswaffen eingestuft sind, sowie rund 3.000 Schuss Munition. Und das, obwohl der Schauspieler laut Staatsanwaltschaft in Montargis keinen Waffenschein besitze. Ein Ermittlungsverfahren wurde in Zuge dessen eingeleitet.