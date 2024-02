Cheyenne Ochsenknecht mit Sohn Mateo "komplett überfordert"

Die Ochsenknechts haben es nicht leicht: Während Cheyenne ihren jungen Sohn ins Krankenhaus bringen muss, macht sich Vater Nino daheim große Sorgen.

Nach dem Geburtsdrama um Sohn Mateo Nael war die Erleichterung bei Cheyenne Ochsenknecht und Partner Nino groß. Doch das neue Familienleben zu viert erfuhr schon bald eine besorgniserregende Wendung, wie die neue Folge von "Diese Ochsenknechts" (bei Sky und WOW) zeigte. "Cheyenne war komplett überfordert mit der Situation", berichtete Nino, dass seine Liebste samt Kind erneut ins Krankenhaus musste. Grund: Das Baby wollte und wollte einfach nicht trinken.

"Wie ernst es ist, weiß ich selbst nicht", harrte Nino daheim auf dem Hof der Dinge, während Cheyenne und der Kleine im Krankenhaus untersucht wurden. "Wenn es nicht besser wird, wird er mit einer Sonde ernährt", spekulierte der Zweifachpapa schon in Richtung des schlimmsten Szenarios. Gleichzeitig hatte der 28-Jährige das "Projekt seines Lebens" vor der Brust: den Bau des XXL-Stalls auf dem Bauernhof. "Die oberste Priorität ist das Kind. Da ist die Baustelle komplett nebensächlich", machte Nino zwar klar, sagte aber auch, er müsse "100 Prozent da sein".

Nino sieht Familienurlaub der Ochsenknechts kritisch Natascha Ochsenknecht konnte wenig später aber Entwarnung geben. "Du hast gemerkt, der will trinken, aber irgendwas funktioniert nicht", beschrieb sie die Schwierigkeiten des Babys. Die Untersuchungen der Ärzte hätten ergeben, dass Mateo einen Pilz im Bund habe, "wie ein weißer Film". Die Bakterien würden bewirken, dass er beim Trinken "ein Brennen" im Mund verspüre. Doch die Behandlung mit einem Gel bewirkte rasche Besserung, wie Natascha erleichtert mitteilte: "Das sieht sehr, sehr gut aus."

Durch die rasche Genesung konnte Cheyenne dann auch bei einem großen Moment auf dem Hof dabei sein: dem Spatenstich für den Riesenstall. Das wollte sich auch Bruder Wilson nicht entgehen lassen, der als moralische Stütze für Cheyenne extra aus Berlin einflog. "Dass Wilson für mich da ist, wo ein Bruder wegfällt, dass wir beide jetzt ein Team bilden, bin ich ihm extrem dankbar", konnte sich die 23-Jährige eine Spitze in Richtung von Bruder Jimi Blue nicht verkneifen. Letzterer fehlt auch beim anstehenden Familienurlaub auf Ibiza.

Während sich Cheyenne ("Meine letzten Wochen waren echt zum Kotzen") auf "geile DJs, geile Outfits, Party, Shoppen" auf der Baleareninsel freute, schien Nino wenig begeistert von der Auszeit zu sein: "Es gibt Jahre, wo man einfach was weiterbringen will und wo andere Dinge wichtiger sind, als dreimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen." Schon vor dem Start ins Jahr habe er "mehrmals gewarnt, dass ein hartes Jahr wird", so Nino, der auch eine "Testprobe" für die Beziehung erwartete.

"Es war echt horrormäßig": Cheyenne Ochsenknecht erinnert sich an verstorbene Cousine Nicht fehlen darf im Urlaub auch Oma Bärbel, die in der laufenden Staffel von "Diese Ochsenknechts" bislang nur eine Nebenrolle gespielt hatte. Die lebt in Fulda ein erfülltes Leben zwischen Tanzkurs und Stammtisch, wie der Besuch des Kamerateams zeigte. "Ich vermisse die überhaupt nicht. Wenn ich das Bedürfnis habe, rufe ich an", verdeutlichte die 82-Jährige, dass sie auch alleine und fern von ihrer Familie gut klarkommt.

Sichtlich zu schaffen macht der Seniorin hingegen noch immer der tragische Unfalltod von ihrer Enkelin Emily, die 2017 mit nur 25 Jahren ihr Leben bei einem Sturz aus dem Fenster verlor. "Sie war wie mein eigenes Kind. Wir haben alles gemacht, dass sie glücklich war", erinnerte sich Bärbel zurück. Das Lachen des Mädchens, das große Teile seiner Kindheit und Jugend bei Bärbel aufwuchs, sei "wie Balsam für meine Seele" gewesen.

Auch Cheyenne erinnerte sich in der neuen Folge der Sky-Realityserie an ihre verstorbene Cousine: "Damals war es echt sehr horrormäßig. Es hat einem den Boden unter den Füßen weggerissen." Noch heute denke sie täglich an Emily: "Sie war meine Schwester, die ich nie hatte." Trotzdem scheint Bärbel mit dem schweren Schicksal so weit möglich ihren Frieden gemacht zu haben: "Ich durfte ihr Leben so prägen, so gut es ging. Das ist das, was ich ihr geben konnte. Es war eine wunderbare Zeit. Ich bin dankbar, dass es sie gegeben hat." Außerdem fügte sie hinzu: "Liebe währt ewiglich, auch nach dem Tod."