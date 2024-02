Formel 1 bei RTL: TV-Highlight mit Kai Ebel, Laura Papendick und Florian König

„The Movie Critic“

Quentin Tarantino: Neuigkeiten zum letzten Film des Kult-Regisseurs

Quentin Tarantino ist einer der einflussreichsten Regisseure der Gegenwart und hat mit Werken wie „Pulp Fiction“, „Kill Bill“ oder „Django Unchained“ dem modernen Kino seinen Stempel aufgedrückt. Nach fast fünfjähriger Pause seit „Once Upon a Time in Hollywood“ warten Fans sehnsüchtig auf sein nächstes cineastisches Werk. Das liegt wohl auch daran, dass der zweifache Oscarpreisträger erklärt hatte, dass es sich dabei um seinen letzten Film handeln wird. Was ist bekannt und wann ist mit einem Kinostart zu rechnen?

