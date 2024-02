Das sind die Hollywood-Kostüme des Jahres!

Von knallbunt bis völlig verstörend: Bevor der Oscar-Countdown so richtig Fahrt aufnimmt, stehen die besten Kostüme der Hollywood-Saison bereits jetzt fest – zumindest für die Experten der Branche. Bei der Verleihung der "Costume Designers Guild Awards" räumten vor allem die Kinohits des Jahres ab: Holly Waddington, die für ihre Arbeit an "Poor Things" auch als heiße als Oscar-Anwärterin gilt, gewann den Hauptpreis in der Kategorie "Kostümfilm". Die ebenfalls für den Oscar nominierte Designerin Jacqueline Durran wurde für ihre Designs in "Barbie" in der Kategorie "Sci-Fi/Fantasy-Film" ausgezeichnet.