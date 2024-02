"Weltfremd": Lanz und Grünen-Politiker geraten wegen Bezahlkarte aneinander

In Thüringen gebe es laut CDU-Politiker Herrgott rund 400 Euro auf der Bezahlkarte sowie etwa 50 Euro "Taschengeld-Satz", der als Bargeld abgehoben werden könne. Der Idee konnte Grünen-Politiker Belit Onay jedoch nicht viel abgewinnen. Er machte deutlich, dass er eine Bargeld-Beschränkung wie die in Thüringen nicht befürworte. "Wir wollen mit dieser Karte keine Abschreckung betreiben, sondern diskriminerungsfreien Zugang zu Angeboten sichern", so Onay.

Belit Onay schüttelte dennoch mit dem Kopf und sagte: "Warum hat Deutschland auch einen derart guten Ruf? Weil die Menschen wissen, sie sind hier in Sicherheit. (...) Es gibt gute Infrastruktur hier. Deutschland hat in der Welt ein gutes Image." Helene Bubrowski hielt jedoch stark dagegen und sagte mit ernster Miene: "Wer leugnet, (...) dass das eine Rolle spielt bei der Entscheidung, (...) der gibt, glaube ich, am Ende populistischen Kräften Futter." Diese Ehrlichkeit müsse man laut Bubrowski in der Debatte "schon aufbringen", denn "wenn eines an der Migrationspolitik krankt in den letzten Jahren, dann ist das immer diese Probleme nicht offen anzusprechen. Und das ist das Futter am Ende für die AfD."