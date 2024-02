"Stonehouse": Kritik zur schwarz-humorigen Serie mit Matthew Macfadyen

Matthew MacFadyen Wer schwarzen Humor mag, ist bei der britischen Serie "Stonehouse" genau richtig. Es geht zurück in die 60er Jahre. Matthew Macfadyen schlüpft in die Rolle des Labour-Politikers John Stonehouse, der aufgrund einer Affäre erpresst wird.

Viele Jüngere verbinden Matthew Macfadyen mit der Rolle des Tom Wambsgans in der Erfolgsserie "Succession". Die Produktion räumte einige Preise ab, 2024 erhielt der Schauspieler sogar den Golden Globe in der Kategorie "Bester Nebendarsteller – Serie, Miniserie oder Fernsehfilm". Die Serie endete mit der vierten Staffel im Mai 2023 – doch deutsche Fans des 49-Jährigen können ihn nun in einer britischen Serie aus dem Jahr 2022 bestaunen: ARTE zeigt die dreiteilige Produktion "Stonehouse" an einem Abend.