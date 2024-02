"Unantastbar – Der Fall Harvey Weinstein": Kritik zur Doku über die Abgründe der Filmgröße

Harvey Weinstein war Jahrzehnte lang eine Größe in Hollywood mit enormem Einfluss. Es ist schon erstaunlich, wie der Filmproduzent über eine lange Zeit seine Macht missbrauchen konnte. 2020 wurde er nach etlichen Vergewaltigungsvorwürfen zu 23 Jahren Haft verurteilt. In dem Dokumentarfilm kommen seine Opfer zu Wort.

Ein "New York Times"-Artikel, der alles veränderte

Er gilt als der Anfang der #MeToo-Debatte: Am 5. Oktober 2017 erschien in der "New York Times" ein Artikel, in dem mehrere Frauen dem bekannten Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vorwarfen. Wenige Tage später berichtete der Journalist Ronan Farrow im Magazin "The New Yorker" über weitere Anschuldigungen, denen etliche weitere folgten. Dabei galt der Hollywood-Star Weinstein lange Zeit als unantastbar.