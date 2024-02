Sharon Stone will das Donald Trump ins Gefängnis geht: "Lasst ihn nicht raus"

In der Politik mangele es laut Stone generell an "nachdenklichen, intellektuellen politischen Führern". Vor allem in Krisenzeiten sei es enorm wichtig, die Bevölkerung beruhigen zu können. "Nun, jetzt haben wir diese Figuren, die sehr selbstverliebt sind und versuchen, Chaos zu verursachen, Kriege zu verursachen, Regierungen zum Stillstand zu bringen", übte sie scharfe Kritik – vor allem an Trump. All das basiere auf "individuellem und persönlichem Geiz, Gier und meiner Meinung nach auf einem hohen Mangel an Integrität".

Am Montagabend kündigte Stone bei "A Special Evening with Sharon Stone" im Theater des Westens ein weiteres Filmprojekt an. Darin spielt sie die Mutter einer Tochter, die wiederum von US-Schauspielerin Blake Lively verkörpert wird. Die Hollywood-Größe war unter anderem wegen ihrer Kunstausstellung "Totem", die am Samstag Europapremiere in Berlin-Mitte feierte, in der Hauptstadt. Fans können die Gemälde noch bis zum 18. Mai in der Galerie Deschler begutachten.