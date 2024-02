Das sind die neuen "Fantastic Four"! Marvel enthüllt die Hauptdarsteller

Wer wird das neue Marvel-Helden-Quartett? Nun wurde enthüllt, welche Hauptdarsteller zu den "Fantastic Four" werden. Unter anderem ist "The Last of Us"-Star Pedro Pascal dabei.

Die Katze ist aus dem Sack: Marvel hat die Hauptbesetzung des neuen "Fantastic Four"-Films verraten. Passend zum Valentinstag verkündete das Studio die Namen stilecht über eine Valentinskarte auf Social Media: "Alles Gute zum Valentinstag von Marvels erster Familie", heißt es zu einer gezeichneten Karte in Retro-Optik: "Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn sind die Fantastischen Vier."

Filmstart im Sommer 2025 "The Last of Us"-Star Pedro Pascal wird demnach die Rolle des Reed Richards, auch bekannt als Mister Fantastic, übernehmen. Vanessa Kirby ("Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins", "The Crown") spielt "Die Unsichtbare" Sue Storm. Ihr Bruder Johnny Storm, genannt "Die Fackel", wird von Joseph Quinn ("Stranger Things") verkörpert. Ebon Moss-Bachrach ("The Bear: King of the Kitchen") spielt "Das Ding" Ben Grimm. Ebenfalls auf der Karte zu sehen ist der beliebte Hilfsroboter H.E.R.B.I.E.

In den USA wird "The Fantastic Four" am Freitag, 25. Juli 2025 starten. In Deutschland dürfte es wahrscheinlich schon am Donnerstag, 24. Juli 2025, soweit sein. "The Fantastic Four" wird von Matt Shakman inszeniert, der auch bei allen neun Folgen der Disney+-Serie "WandaVision" Regie führte. Das Drehbuch zum Film stammt von Josh Friedman.