"Willkommen bei den Reimanns": Kritik zum Start der neuen Staffel

Kabel Eins begleitet ab sofort wieder in den neuen Folgen der dritten "Willkommen bei den Reimanns"-Staffel die Kult-Auswanderer bei ihren neuen Abenteuern und Bastelarbeiten. Konny Reimann kann das oft traumhaft in Szene gesetzte Leben auf "Konny Island III", seinem Sehnsuchtsort auf Hawaii, immer noch nicht richtig genießen. Er will einfach nicht stillhalten. Mal benötigt das Beachhouse eine neue Dachterrasse, mal muss am Pool gewerkelt werden. Neuestes Projekt: ein alter US-Schulbus. Daraus soll ein Super-Camper werden – Ehrensache!