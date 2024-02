"Der Staatsanwalt": Kritik zum Krimi mit Rainer Hunold

Eine Flussfahrt, die ist ... grausam: Eigentlich sollte ein Besuch auf einem Ausflugsschiff auf dem Rhein ja ein unvergessliches, beschauliches Erlebnis sein. Doch Bernd Reuther (Rainer Hunold), "Der Staatsanwalt" aus der gleichnamigen ZDF-Freitagabendserie, verfolgt an Bord der "Biebrich" natürlich keine touristischen Interessen. Er ist im Ermittlungseinsatz.

Im Visier hat er Ralf Krug (Matthias van den Berg), den Ingenieur auf dem Fahrgastschiff. Krug wird kurz vor einer Verurteilung wegen Mordes an der Reederei-Unternehmerin Diana Schroth freigesprochen. Wenig später ereignet sich ein weiterer Mord – an Dianas Ehemann Martin Schroth. Schon bald fallen der Rechtsmedizinerin Judith Engel (Astrid Posner) verräterische Parallelen bei den Todesumständen der Eheleute auf.

Der nur auf der Oberfläche etwas behäbig wirkende, in Wirklichkeit beharrlich und mit psychologischem Feingefühl agierende Oberstaatsanwalt rollt einen Fall neu auf, bei dem zunächst alles in eine Richtung zu deuten scheint. Doch Ralf Krug kann für den Mord an seinem ehemaligen Arbeitgeber ein glaubhaftes Alibi vorweisen. Reuther muss tiefer schürfen.