Stars positionierten sich bei Berlinale-Eröffnung gegen Rechtsextremismus

Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin stand die Eröffnungsgala nicht nur im Zeichen von kreativen Leistungen, Stars und Sternchen. Die 74. Berlinale wurde am Donnerstag kurzerhand zu einem – zumindest in Zügen – politischen Event. Denn einige Schauspielerinnen und Schauspieler nutzten das öffentliche Interesse, um sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren. So riefen Filmschaffende wie Jella Haase und Katja Riemann bei ihrer selbstorganisierten Protestaktion "Defend Democracy" (zu Deutsch: "Verteidigt die Demokratie"). Als sie zusätzlich ihre Handylichter in die Luft hielten, wurde es still am roten Teppich.