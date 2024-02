"Die Bachelors": Dennis knutscht weiter: "Das war jetzt nicht der beste Kuss von allen"

"Das hat mich schon sehr getroffen", erklärte der "Bachelor" Dennis Gries, nachdem Laura freiwillig die Sendung verlassen wollte. Doch die Kölnerin verabschiedete sich nicht, ohne sich vorher noch ein paar Feindinnen zu machen.

So langsam wird es ernst für "Die Bachelors" Sebastian Klaus und Dennis Gries: Noch 15 Frauen sind im Rennen um die begehrte letzte Rose. Single-Frau Nadia hat bemerkt: "Die Stimmung ist irgendwie so ein bisschen anders." Das trifft besonders auf Laura S. zu, die eigentlich Sebastian kennenlernen wollte, dann aber ins "Team Dennis" wechselte, weil sie ihn doch viel aufregender fand.

Laura S.: "Ich habe schon seit einer Woche keinen Bock mehr" Doch davon ist plötzlich nichts mehr zu spüren: "Ich wollte eigentlich nur ein Einzeldate haben, um ihn so krass von mir abzuschrecken, dass er mich am Donnerstag rauswirft", verkündet die 23-Jährige in der Villa – sehr zum Erstaunen der anderen Frauen. "Dein Ernst? Keinen Bock mehr?", hakt Kim nach. Laura S.: "Ich habe schon seit einer Woche keinen Bock mehr. Ich will nach Hause!" Gehen will sie zu diesem Zeitpunkt dennoch nicht. Nicht nur Kim hat dafür wenig Verständnis: "Wenn du kein Interesse an dem Mann hast, warum bist du dann hier? Warum nimmst du dann die Rose an?"

Im Anschluss an das Gruppendate in der Wüste lädt Dennis dann ausgerechnet Laura zum Einzeldate und schwärmt davon, wie "mystisch" ihre Begegnungen immer seien. Die Kölnerin versucht, Distanz aufzubauen, erklärt dem 30-Jährigen, dass sie jemanden suche, der genau so gern reist und unabhängig ist wie sie. Der Fitness-Unternehmer ist hingegen in seiner Allgäuer Heimat verwurzelt. Das passt so gar nicht, erkennt auch er.

Dennis nicht begeistert vom Kuss mit Rebecca In der Nacht der Rosen greift sich Laura schließlich ein Herz und offenbart dem Bachelor, dass sie freiwillig gehen will. "Ich will nicht weinen, aber ich werde weinen ... Ich finde, du bist ein toller Mann und ich wünsche dir, dass du hier die Frau findest für dich, aber mir geht es einfach nicht mehr so gut und ich muss auf meine Psyche und auf meine Gesundheit hören", erklärt sie dem völlig überraschten Dennis.

Der reagiert verständnisvoll, wenn auch traurig: "Das hat mich schon sehr getroffen, weil ich hätte Laura wirklich unglaublich gern weiter kennengelernt", bekennt er. "Das ist natürlich schade, wenn du merkst, so einer Frau geht es gerade nicht gut, und die verlässt dich jetzt."

Doch nicht alles läuft mies für Dennis: Beim Einzeldate tauscht er mit Rebecca im Pool Küsse aus – die Blondine ist schon die dritte Frau, die er küsst. Während sie den anderen begeistert davon erzählt, ist Dennis nicht ganz so geflasht: "Man soll ja nicht vergleichen, aber das war jetzt nicht der beste Kuss von allen", gibt er gegenüber Sebastian zu. Auch die anderen Frauen machen sich so ihre Gedanken bei dem Tempo, das Dennis beim Knutschen vorlegt. "Der wird die bei den Dreamdates alle hintereinander wegflanken", vermutet Kim sarkastisch.

"Ich bin die First Lady!" Bachelor Sebastian verlebt einer eher ruhige Woche: Er macht Frühsport auf dem Tafelberg, seilt sich mit Fabienne ab und erfährt von Leonie noch immer nicht, welche der Frauen angeblich ein falsches Spiel treibt. "Leonie erinnert mich so ein Stück weit auch immer wieder an Frauen in meiner Vergangenheit. Das ist genau das, was mich am Ende des Tages auch so ein bisschen triggert", kritisiert der Hamburger das rätselhafte Verhalten der Frau, die bislang zu seinen Favoritinnen zählte.

Als solche sieht sich mittlerweile aber immer mehr Larissa. Die Frau, die den ersten und bislang einzigen Kuss von Sebastian bekam, verkündet siegessicher in der Villa: "Ich bin die First Lady!" Mit diesem Verhalten macht sie sich nicht nur Freunde. Der schüchternen Eva kommen in der Nacht der Rosen sogar die Tränen, weil sie nicht weiß, ob sie überhaupt noch um Sebastian kämpfen soll. Gehen müssen dieses Mal aber andere Bewerberinnen: Fabienne und Selin.