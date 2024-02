Die größten Zicken der GNTM-Geschichte

Von dramatischen Backstage-Auseinandersetzungen bis zu den eindrucksvollsten Diva-Momenten – wir blicken zurück auf 20 kontroverse Persönlichkeiten, die 'Germany's Next Top Model' für die Zuschauer noch einen Tick fesselnder gestaltet haben.

Sarah Knappik Reality-Sternchen Sarah Knappik war entschieden keines der schüchternen Girls in Heidis Model-Haus. Mit ihrer direkten Art schlitterte sie oft in Meinungsverschiedenheiten mit anderen Teilnehmerinnen und machte sich so teilweise beim TV-Publikum unbeliebt.

Fiona Erdmann Der Konkurrenz-Druck während der Show sorgte schon immer für Zündstoff unter Heidis "Mädels". Fiona geriet durch ihren Ehrgeiz in so manche Streitereien mit Ihren Mitstreiterinnen und verpetzte diese auch gerne mal bei Model-Mama Heidi. Autsch.

Tessa Bergmeier Tessa Bergmeier legte sich während ihrer Zeit bei GNTM nicht nur mit ihren Konkurrentinnen, sondern auch mit der Jury an. Legendär ist ihr "Stinkefinger-Auftritt", bei dem sie einem Fotografen der Show heulend den Mittelfinger zeigte. Ein Skandal und das absolute No-Go für Heidi! Tessa musste nach Hause gehen und gilt heute noch als eines der zickigsten Models der GNTM-Geschichte.

Sabrina Elsner GNTM-Kandidatin Sabrina gehörte eigentlich zu den Favoritinnen bei „Germany’s next Topmodel im Jahr 2013, ihre fiesen Sprüche gegen andere Mitstreiterinnen und ständige Lästerattacken lenkten jedoch von ihrer Leistung bei den Walks und den Fotoshootings ab. Schade!

Gisele Oppermann Drama-Queen Gisele galt durch ihre häufigen Tränenausbrüche als absolute Heulsuse der dritten Staffel GNTM. Das Model nervte mit ihrer sensiblen Art nicht nur ihre Kolleginnen, sondern irgendwann auch die Zuschauer. Der Ruf haftet ihr bis heute an. Ihre toughe Seite zeigte sie schließlich bei der Show "Das große Sat.1 Promiboxen", wo sie kräftig gegen Doreen Dietel austeilte und gewann.

Sarina Nowak Auch sie musste häufig mit den Tränen kämpfen: Sarina Nowak war das Nesthäkchen der vierten Staffel und benahm sich entsprechend. Ihre kindliche Art wurde dem Sensibelchen schließlich bei einem Nackt-Shooting zum Verhängnis. Heute lebt Sarina in Los Angeles und ist ein erfolgreiches Curvy-Model.

Micaela Schäfer Micaela Schäfer ist ein absolutes GNTM-Urgestein: Das Erotikmodel aus der ersten Staffel hat schon damals erklärt, sie habe nichts zu verbergen. Als Nacktfotos und Auftritte auf einer Pornomesse während der Show publik wurden, sorgte das für einen Skandal. Ihre Freizügigkeit kam bei ihren Mitkandidatinnen nicht gut an. Aber was wäre so eine Show ohne ein bisschen Aufregung und Drama!

Yusra Babekr-Ali Yusra fiel in der elften Staffel vor allem durch ihre ständige Nörgelei und ihre Null-Bock-Haltung auf. Die damals 18-jährige bereitete Heidi, Fotograf Rankin und Michael Michalsky absolute Kopfschmerzen. Nach einem Foto-Shooting musste sie sogar aus Aufnahmen rausgeschnitten werden, weil sie mit ihrer unmotivierten Mimik laut Heidi und Rankin "langweilig" und "schlecht" rüberkam.

Larissa Marolt Es ist ein immer wiederkehrendes Drama: Das Umstyling bei GNTM. Davon kann auch Larissa Marolt ein Liedchen singen. Das österreichische Model wollte sich nicht von ihrer blonden Mähne verabschieden und protestierte lauthals bei Heidi, dass sie keine Puppe sei und ihr Körper ihr gehöre. Heidi wollte von der Extra-Wurst nichts wissen und stellte ein Ultimatum. Auch sonst eckte die Blondine mit ihrer direkten und selbstbewussten Art bei manchen Girls an, doch wie immer gilt: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Zuschauer.

Larissa Neumann Larissa Neumann und Lijana Kaggwa lernten sich in dieser GNTM-Staffel kennen und schätzen. Oft verschworen sich die beiden gegen die restlichen Kandidatinnen und sorgten immer wieder für reichlich Zoff. Bei den Zuschauern kam das nicht gut, sie machten sich unbeliebt. Im Netz hagelte es Hass-Nachrichten und seitdem engagieren sich die Freundinnen gegen Online-Mobbing.

Lijana Kaggwa Streitereien mit ihren Model-Mitbewohnerinnen rückten Lijana in kein gutes Licht: Das Model galt als eine der Superzicken von GNTM und erfuhr nach der Ausstrahlung der Sendung viel Cybermobbing. Die Kasselerin zog noch während der Show die Reißleine und schied kurz vor dem Finale freiwillig aus. Mit ihrer Kampagne „Love Always Wins" setzt sie sich heute für mehr Respekt im Netz ein.

Carina Zavline Schon zu Schulzeiten soll Kandidatin Carina in der Abi-Zeitung zur Misses Arroganz und Misses Mittelpunkt gekürt worden sein. Ob es da ein Zufall ist, dass die heutige Influencerin auch während ihrer Zeit bei GNTM bei vielen Zuschauern als verwöhnte Jet-Setterin rüberkam? Carinas eigene Aussage dazu: „Ich bin halt polarisierend. Entweder man mag mich und mag mich wirklich oder es ist eher negativ"

Gina-Lisa Lohfink Dass Gina nicht wirklich der Typ für Haute Couture und Pariser Modewoche ist, wurde irgendwann während der dritten Staffel klar. Sie unterhielt die Zuschauer mit Sprüchen wie "Zack, die Bohne" und ihrer Freundschaft zu Sarah Knappik. Beim Umstyling flossen bei Gina Lisa viele Tränen – die Extensions mussten einem Kurzhaarschnitt weichen. Der absolute Horror für den heutigen Reality-TV-Star! Seit ihrer Teilnahme bei der Casting-Show hat sie sich optisch sehr verändert - ihrer blonden Mähne ist sie aber treu geblieben.

Christina Peno Diva-Alarm und Starallüren bei Kandidatin Christina: Die junge Frau war von ihren Leistungen stets sehr überzeugt und hielt sich mit ihrem Eigenlob auch vor ihren entnervten Mitstreiterinnen nicht zurück. Als eine Mitarbeiterin der Produktion sie dafür rügte, sich mit einem zuvor aufwendig gebügelten Rock hingesetzt und damit für Falten in dem Outfit gesorgt zu haben, antwortete Christina verständnislos "Chill mal!" - Stress vorprogrammiert!

Anna Lena Schubert In Staffel sechs sorgte Anna Lena Schubert mit Lästerattacken und ständigen Nörgeleien für viel Kopfschütteln. Dazu gesellte sich ihr reger Gebrauch von Schimpfwörtern. Model-Mama Heidi musste einschreiten und wies Anna Lena mehrfach zurecht: „Viele Mädchen gucken auf euch, wollen so sein wie ihr, ihr seid Vorbilder. Das Gesamtpaket ist wichtig. Und da sehe ich bei dir das größte Problem. Und ich muss dir ehrlich sagen, es hat mit deiner Aussprache zu tun, dass du dich nicht ordentlich präsentieren kannst. Das ist dein größtes Hindernis.“

Alexander Keen Alexander Keen alias "Honey" war kein Kandidat bei "Germany’s Next Topmodel", ging jedoch in die Geschichte der Sendung als fieser Freund der späteren Gewinnerin Kim Hnizdo ein. Nach dem stets dramatischen Umstyling der Models hatte Alexander für den neuen Look seiner Freundin keine netten Worte übrig und brachte sie sogar zum Weinen. Absolutes No-Go für die Fans von GNTM! Und auch Kim zog die Reißleine: Noch vor Ende der Staffel erfolgte die Trennung.

Nathalie Volk "Ich habe keine Schwächen!" Mit Aussagen wie dieser hatte sich Nathalie Volk in der neunten Staffel von GNTM nicht viele Freunde gemacht. Die Kandidatin war oft egozentrisch und hatte nicht viel Sympathie für ihre Mitstreiterinnen übrig. Ihr Ehrgeiz und ihre kontroverse Art bescherten ihr allerdings einen besonderen Fan: Juror Wolfgang Joop war begeistert von Volk und sprach ihr absolute Star-Qualitäten zu. Der Traum einer Hollywood-Karriere konnte sich für die On-Off-Freundin von Frank Otto zwar noch nicht erfüllen, auf den Red Carpets ist die derzeitige Medizin-Studentin dennoch stets präsent.

Maike van Grieken Unvergessen bleibt das Drama um ein rotes Kleid in Staffel acht der Show. Die zwei Finalistinnen Lovelyn Enebechi und Maike van Grieken durften Heidi 2013 zur amfAR Gala in New York begleiten. Maike gefiel die Wahl ihres Kleides für den glamourösen Abend überhaupt nicht: „Ich hasse Rot! Das ist total unfair! Megahässlich!" Sie jammerte den ganzen Abend und vermieste der späteren Staffel-Gewinnerin Lovelyn damit gehörig die Stimmung. Heidi zeigte kein Verständnis und steckte Rotschopf Maike im weiteren Verlauf der Show immer wieder in rote Outfits.

Zoe Saip & Viktoria Pavlas Zoe Saip und Viktoria Pavlas gingen 2018 als beste Freundinnen in den Contest und kamen zerstritten wieder raus. Die beiden Österreicherinnen hatten statt Laufsteg-Training eher Zoff im Kopf: Der Streit eskalierte, als Viktoria pikante Details über Zoes angebliches Liebesleben enthüllte. Die Freundschaft war damit wohl endgültig vorbei.