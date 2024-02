SPD-Politiker Ralf Stegner bei "Maischberger": Union hängt "an der Schuldenfalle wie der Vatikan am Zölibat"

"Es ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir hier haben. Da können Sie sich nicht vom Acker machen!": Von der Kritik der Opposition an der Ampel-Koalition wollte SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner am Dienstagabend bei "maischberger" (ARD) nichts wissen. Die Alleinverantwortung für Investitionen in "Programm für die Modernisierung unseres Landes" und gleichzeitig in die "Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit" lehnte er entschieden ab. Dass insbesondere Letzteres in den 16 Jahren der Großen Koalition zwischen SPD und Union vernachlässigt wurde, wäre ein gemeinsamer Fehler gewesen.