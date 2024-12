Lanz, Miosga & Co: Dann kommen die Polit-Talks aus der Weihnachtspause zurück

Die Weihnachtszeit ist traditionell die Phase in der TV-Saison, in der die Kontroversen der politischen Talkshows ruhen. Das ist auch zum Jahreswechsel 2024/25 der Fall. Für allzu ausgedehnte Besinnlichkeit ist allerdings keine Zeit. Aufgrund der vorgezogenen Neuwahl am 23. Februar ist das politische Berlin bereits in einen kurzen, aber intensiven Wahlkampf eingetreten.