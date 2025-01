"Kommissar Wisting – Die geheimnisvolle Brandung": Kritik zur Krimiserie mit Sven Nordin

Die dritte Staffel der Nordic-Noir-Serie, basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Jørn Lier Horst, fordert den titelgebenden Ermittler (Sven Nordin) besonders heraus: Neben der Aufklärung des Mordes an einer Hotelangestellten muss er gleichzeitig das Verschwinden eines sechsjährigen Kindes aufdecken.

Alle vier Teile bereits in der ARD Mediathek

Was passt besser zum grauen deutschen Winterwetter als spannende Kriminalgeschichten aus dem hohen Norden? So oder so ähnlich mussten es sich die Programmverantwortlichen des Ersten gedacht haben, als sie mit "Kommissar Wisting – Eisige Schatten" zum Jahresende 2019 erstmals einen Film der erfolgreichen Nordic-Noir-Reihe ins spätabendliche Programm nahmen.