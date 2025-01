"Tatort: Restschuld" im Faktencheck: Wie gehen die Deutschen mit Schulden um?

Im "Kölner Tatort: Restschuld" müssen Max Ballauf ( Klaus J. Behrendt ) und Freddy Schenk ( Dietmar Bär ) den Spuren eines verschwundenen Inkasso-Managers nachgehen. Die Episode beleuchtet die ernsten Probleme der Überschuldung in Deutschland und zeigt, wie Menschen in den Teufelskreis der Schulden geraten.

Was noch schlimmer ist: Trotz bester Absichten und drastischem Sparen kommen viele Schuldner danach nicht mehr auf die Beine. Ihre Schuldenspirale führt in Richtung Abgrund. Wie viele Menschen in Deutschland haben massive Probleme mit Schulden? Und was können Betroffene tun, um aus dem Teufelskreis herauszufinden?