"Terra X History: Etikette Royal. Die Do's and Don'ts der Royals": TV-Kritik zur ZDF-Dokumentation

Kreuzfahrt mit Florian Silbereisen

"Das Traumschiff – Curaçao": Von Liebe, Lügen und Schildkröten in der Karibik

Traditionell sticht das ZDF-"Traumschiff" an Neujahr in See. Kapitän Florian Silbereisen nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise voller Dramen und Romanzen in die Karibik. Gaststars wie Joachim Llambi sorgen für zusätzliche Highlights.

MEHR