"TV Total – Promi Wrestling": Alle Infos zur ProSieben-Show mit Sebastian Pufpaff

Der Tag der Abrechnung ist da: ProSieben strahlt mit "TV Total – Promi Wrestling" eine neue Mutprobe aus, bei der Sebastian Pufpaff, der sonst bequem vom Bürosessel vom "TV Total"-Studioschreibtisch aus moderieren darf, ganzen Körpereinsatz zeigen muss. Er tritt bei dem Show-Kampf gegen den Bloodhound-Gang-Bassisten "Evil" Jared Hasselhoff an, der im Ruf steht, keine Gnade zu kennen.

Der sportliche, 1,96 Meter große Musiker war auch zu Stefan-Raab-Zeiten bei ProSieben oft Matador in diversen Actionshows. 2012 nahm er am damaligen "Promiboxen" teil und besiegte den Diskuswerfer Lars Riedel durch einen K.O.-Schlag. Aufpassen, Puffi, das könnte schmerzhaft werden!

Entschlossenheit herrscht am Ring: Damit das TV-Spektakel nicht in den Ruf gerät, die Knochen der Stars schonen zu wollen, wachen Profi-Wrestler über die Abläufe. Je ein erfahrener Fighter steht den Promis zur Seite. Kommentatoren der Sendung sind Sebastian Hackl und Peter Rütten, die mit fiesen Sprüchen nicht sparen werden.

Wer an Promi-Sportwettkämpfen der etwas ungewöhnlicheren Art Freude gefunden hat, kann gleich einen Tag später weitermachen: Am Sonntag, 5. Januar, zeigt der Sender ab 20.15 Uhr die Unterhaltungsshow "Die Promi-Darts-WM 2025". Dabei tritt nur zwei Tage nach dem Finale der "PDC World Darts Championship" der neue Weltmeister bei ProSieben an. Insgesamt sechs Prominente wetteifern beim Spiel mit den Pfeilen im Maritim Hotel Düsseldorf um den Wurf ins Schwarze – darunter Evelyn Burdecki, Wolff Fuss, Vanessa Mai und Axel Stein.