Syrien im Wandel: Was kommt nach Assad?

SPD-Politiker Müller über Lage in Syrien: "Das Land ist kaputt gebombt"

Zudem war es dem Grünen-Politiker im Gespräch mit Anke Plättner wichtig, auf die vielfach gelungene Integration von Syrerinnen und Syrern hierzulande hinzuweisen: "Wir müssen die Erfolgsgeschichten in den Mittelpunkt rücken." Mehr als zwei Drittel der Geflüchteten sei in Arbeit, so Audretsch, der betonte: "Auch wenn diese Menschen hier bleiben, ist das etwas, was unserer Gesellschaft nutzt." Trotzdem räumte der Politiker ein, man müsse all diejenigen, die Bürgergeld beziehen, "so schnell wie möglich in Arbeit bringen".