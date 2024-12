"Urban Priol: TILT 2024 – Der Jahresrückblick": Kritik zum satirischen 3sat-Jahresrückblick

Die vermutlich trefflichste verbale Keule kommt zum Jahresende einmal mehr aus Unterfranken: "Irre, witzig, gnadenlos" soll er sein, der "Tilt!"-Jahresrückblick des rastlos einfallsreichen und parodistisch begabten Aschaffenburger Kabarettisten Urban Priol. Dabei ist die Frage freilich, ob es auch 2024 wieder genauso lustig werden kann wie in manchen Jahren zuvor. Grausame Kriege in Nahost und in der Ukraine wollen berücksichtigt sein – und wie ist wohl das Treiben des neu gewählten Präsidenten in den USA noch zu toppen?