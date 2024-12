"Silvester-Schlagerbooom 2025 live": Mit Florian Silbereisen und Inka Bause ins neue Jahr

Silvester im TV: Während Florian Silbereisen beim "Schlagerbooom 2025" das Publikum in München begeistert, bietet das ZDF mit "Willkommen 2025" eine spektakuläre Show vom Brandenburger Tor. Musikfans dürfen sich auf ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Stars freuen.

Silvester-Schlagerbooom 2025 live Show • 31.12.2024 • 20:15 Uhr

Was war 2024 wieder für ein Jahr? Wie gut, dass es vorbei ist, wird sich mancher beim Gedanken an die weltweiten Krisen denken. Einer, der sich zumindest aus beruflicher Sicht nicht beklagen kann, ist Florian Silbereisen: Erst im Oktober lockte der 43-Jährige zum "Schlagerbooom 2024" 3,88 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Der Gesamtmarktanteil für die ARD betrug damit 18,3 Prozent, wobei man in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil: 11,3 Prozent) sogar knapp ProSiebens "Duell um die Welt" (0,48 Millionen) schlug.

Zum Jahreswechsel begrüßt Silbereisen nun zu einer einmaligen Sonderausgabe: "Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow" ist am letzten Abend des Jahres, direkt im Anschluss an die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers Olaf Scholz (um 20.10 Uhr) im Ersten zu sehen.

"Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow" im Ersten Anlass für das rund vierstündige Live-Format ist aber neben dem Jahreswechsel auch das Jubiläum der erfolgreichen ARD-Unterhaltungssendung "Die Feste der Volksmusik": Am 2. Juni 1994 war das Format (damals noch moderiert von Carmen Nebel) erstmals auf Sendung gegangen. Zehn Jahre später übernahm Florian Silbereisen die Moderation, womit 2024 zum doppelten Jubiläumsjahr avanciert.

Der "Silvester- Schlagerbooom 2025" findet in der Basketballarena des FC Bayern im BMW-Park in München statt. Unter den bereits angekündigten Gästen ist neben DJ Ötzi, Alphaville, Andrea Berg und Andy Borg auch die Sängerin und Moderatorin Inka Bause, die zum Jahresabschluss eine besondere Aktion plant: Im Stil ihrer erfolgreichen RTL-Show "Bauer sucht Frau" möchte die 56-Jährige einsame Menschen beim "Silvester-Schlagerbooom" zusammenbringen. Interessenten konnten sich im Vorfeld per Mail bewerben. Produziert wird die Eurovisionssendung vom BR in Zusammenarbeit mit ORF und SRF.

Direkt im Anschluss, um 0.20 Uhr, folgt im Ersten die "Silvestershow Party". In den vergangenen Jahren zeigte das Erste unter diesem Titel einen Zusammenschnitt der "Silvester Show" aus dem vergangenen Jahr. 2022 und 2023 wurde die Sendung von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl und der Schweizer Sängerin Francine Jordi moderiert. Beide hatten im Laufe des aktuellen Jahres ihren Abschied von der Sendung bekannt gegeben.

"Willkommen 2025" im ZDF Wem die Aussicht auf einen Silvester-Abend im Zeichen des Schlagers weniger behagt, der findet beim ZDF eine Alternative: Um 20.15 Uhr überträgt der Mainzer Sender unter dem Motto "Willkommen 2025" traditionell Deutschlands größte Silvesterparty live vom Brandenburger Tor. "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel führt gemeinsam mit dem ZDF-Moderator Johannes B. Kerner durch ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Zu den angekündigten Live-Acts zählen die isländische Dance-Pop-Sängerin Ásdís, der deutsche Rapper und Sänger Bausa, der britische Singer-Songwriter Chris de Sarandy, der deutsche Singer-Songwriter Kamrad, die deutsche Pop-Newcomerin Loi, Schlagerstar Maite Kelly, das norwegische Pop-Duo Marcus & Martinus, das Schwiezer ESC-Talent Nemo, "Völlig losgelöst"-Legende Peter Schilling, Pop-Schlager-Star Sarah Engels und die ESC-Legende Johnny Logan. Pünktlich um Mitternacht erleuchtet dann das farbenfrohe Feuerwerk den Himmel über der Hauptstadt.

Nach einer kurzen Nachrichtenunterbrechung ("heute Xpress" um 0.45 Uhr) geht die Party im ZDF weiter: Wie im vergangenen Jahr lädt Party-Schlagerstar Mickie Krause zur "ZDF-Mitternachtsparty" (um 0.50 Uhr). Präsentiert werden Highlights aus TV-Shows und kultigen Videoclips sowie ein bunter Musikmix, bei dem Krauses eigene Songs natürlich nicht fehlen dürfen.

Abgeschlossen wird die Silvester-Sause der Öffentlich-Rechtlichen mit der 40. Ausgabe der "ZDF-Kultnacht". Unter dem Motto "Die Besten der Besten" rücken längst vergessene Fernsehauftritte von Weltstars in sechs Jahrzehnten ZDF-Showgeschichte zurück ins Rampenlicht. Mit dabei sind Weltgrößen der Popmusik wie Robbie Williams, P!NK und Kylie Minogue, Rockstars wie Mick Jagger, Showbiz-Legenden wie Cher, Cliff Richard, David Bowie und Liza Minnelli, Country-Größen wie Johnny Cash und John Denver sowie Gesangstalente wie Rod Stewart, Whitney Houston, Tina Turner und Joe Cocker. Gekrönt wird die zweieinhalbstündige Sendung mit Michael Jackson, dessen "Wetten, dass .. ?"-Auftritt im November 1995 unfassbare 17,86 Millionen Menschen verfolgten.

Das planen die Privaten Vergleichsweise unspektakulär fällt hingegen das Sonderprogramm der Privaten zum Jahreswechsel aus: Unter dem Motto "Willkommen in 2025 – Der Jahreswechsel live aus Berlin" schaltet RTL um Mitternacht ebenfalls zum Brandenburger Tor. Zuvor versorgt Oliver Geissen die Zuschauerinnen und Zuschauer "Die ultimative Chart Show" (20.15 Uhr, Erstsendung: 2021) mit den "erfolgreichten Silvester-Party-Hits". Nach bereits fünf Minuten Live-Sendung übernimmt abermals Geissen in der Wiederholung von "Die ultimative Chart Show – Die Party geht weiter" (2021), gefolgt von einer weiteren Ausgabe "Die ultimative Chart Show" aus dem Jahr 2021, bei der unter anderem Pur, Andrea Berg, DJ Ötzi und Melanie C auftraten.

ProSieben zeigt um 20.15 Uhr eine Wiederholung von "Silvester für Eins", der Sender-eigenen Variante des Kult-Klassikers "Dinner for One" mit Joko Winterschweidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen. Danach setzt der Unterföhringer Sender, ebenso wie SAT.1, auf Spielfilm-Wiederholungen.

