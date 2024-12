Anna-Carina Woitschack im RTL-"Dschungelcamp": Stefan Mross reagiert zynisch

Die Überraschung war groß, als kürzlich verkündet wurde, dass Schlagerstar Anna-Carina Woitschack ins RTL-Dschungelcamp einziehen wird. Aktuell befindet sich der Schlagerstar in Scheidungsverhandlungen mit ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross. Ein heftiger Rosenkrieg scheint vorprogrammiert. Anna-Carina Woitschack hat bereits der Öffentlichkeit pikante Details über ihren Ex verraten. Nun hat sich der 49-Jährige zu der "Dschungelcamp"-Teilnahme geäußert.

Was wird Anna-Carina Woitschack noch intimes ausplaudern?

Stefan Mross verließ das Amtsgericht im Oktober dieses Jahres anscheinend wütend, nachdem dort über die Scheidung verhandelt wurde. Es dreht sich ums Geld. Es soll dabei um eine Abfindung für Anna-Carina Woitschack gehen, die Stefan Mross nicht zahlen kann. Zwei jahrelang waren die Schlagersänger verheiratet. Den Heiratsantrag gab es sogar live in einer TV-Show. Durch die Dschungelcamp-Teilnahme der 32-Jährigen könnte der Rosenkrieg auf eine neue Ebene gehoben werden. Der "Immer wieder sonntags"-Moderator wird sicherlich große Befürchtungen haben, was seine Ex-Partnerin im australischen Busch pikantes ausplaudern wird. So erzählte die Sängerin bereits im letzten Jahr der Öffentlichkeit: "Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen". Wer weiß, was Anna-Carina Woitschack noch vor laufenden Kameras über ihre Ehe ausplaudern wird.