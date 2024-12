"Hatte nie einen richtigen Plan B": Ohne Hollywood wäre Tom Hanks "aufgeschmissen"

Hollywood-Legende Tom Hanks verzaubert in diesem Jahr erneut die Zuschauer in dem Weihnachtsklassiker "Der Polarexpress". Im aktuellen Interview verrät er, wie schwer seine Anfänge als Schauspieler wirklich waren.

Er hat zwei Oscars und ein glückliches Privatleben: Für Tom Hanks könnte es seit Jahren nicht besser laufen. Jeder Film, an dem er beteiligt ist, wird fast automatisch zum Kassenschlager. So auch das Animationsabenteuer "Der Polarexpress" (zu sehen am 24.12., 22.15 Uhr bei SAT.1 und auf Sky/WOW) aus dem Jahr 2004, das die magische Geschichte eines Jungen erzählt, der am Heiligabend eine abenteuerliche Reise zum Nordpol unternimmt. In dem Kino-Hit verlieh Hanks gleich mehreren Charakteren seine Stimme und bewies damit einmal mehr seine außergewöhnliche Vielseitigkeit als Schauspieler.