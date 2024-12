"Entführen für Anfänger": Darum geht's im neuen Film der ARD-Reihe

Die ARD erweitert ihre erfolgreiche "Anfänger"-Reihe um eine neue Komödie: "Entführen für Anfänger" feiert am 27. Dezember 2024 um 20:15 Uhr im Ersten Premiere. Für alle, die nicht so lange warten wollen oder den Sendetermin verpassen, wird der Film auch schon ab dem 25. Dezember in der ARD Mediathek verfügbar sein.