„Helene Fischer Show“: Wirbel um Florian Silbereisen

Alle Jahre wieder lädt Helene Fischer (40) zu ihrer gleichnamigen Show im ZDF - So auch in diesem Jahr. Die Sendung wurde bereits Anfang Dezember aufgezeichnet. Für Wirbel sorgten gleich zwei Gäste: Florian Silbereisen und sein Doppelgänger...

Neben Stargästen wie Robbie Williams (50), Reinhard Mey (82), Giovanni Zarrella (46), Maite Kelly (45), Nino de Angelo (61) und Marianne Rosenberg (69) begrüßte Helene Fischer auch ihren Ex-Partner Florian Silbereisen in ihrer Show. Bevor der echte Silbereisen die Bühne betrat, erschien allerdings Komiker Michael Kessler als Florian Silbereisen Double und unterbrach Helene Fischer, indem er eine Überraschung ankündigte. "Flori", entfuhr es Helene beim Anblick Kesslers entzückt.

"Lass uns eintauchen in diesen wunderbaren Moment, als wir das erste Mal auf der Bühne standen", forderte Kessler theatralisch und Helene Fischer ließ sich auf den Spaß ein. Im orangefarbenen Kleid ihres gemeinsamen Auftritts aus dem Jahr 2005 sangen die beiden gemeinsam, bis plötzlich der echte Flori auf der Bühne stand - erstmals in Helene Fischers eigener Show wohlgemerkt.

"Jetzt bin ich aber selbst ein bisschen verwirrt. Wer von euch ist denn jetzt der echte Flori", grinste die Gastgeberin. Der falsche Flori alias Michael Kessler räumte direkt freiwillig das Feld. Nicht aber, ohne Helene noch das Originalkleid vom Leib zu reißen. Gut, dass die Sängerin noch ihr erstes Kostüm darunter trug. "So habe ich auch mal angefangen", scherzte Silbereisen gegenüber Kessler, bevor er gemeinsam mit Helene Fischer gedanklich in alte Zeiten eintauchten.

"Wir sahen damals schon toll aus", schwärmte Flori. "Ganz süß", stimmte Helene ihm zu. Die Überleitung zum gemeinsamen Auftritt hätte wohl auch ein "Rosamunde Pilcher"-Regisseur nicht besser inszenieren können. "Auch wenn du zu uns zu Besuch kommst. Wir trinken gerne Kaffee und dann wird es nicht lange beim Kaffee bleiben, sondern wir wechseln dann auch schnell zum Wein", verriet Helene Fischer und lud ihren Ex-Partner ein: "Wenn du das nächste Mal in der Gegend bist, schau doch einfach mal herein."

Passenderweise hieß der Song, den die beiden anschließend auf der Bühne performten: "Schau Mal Herein". Zwischen den beiden fließt kein böses Blut. Aus einem ehemaligen Liebespaar sind mittlerweile Freunde geworden - So der Inhalt des Liedes. Oder wie Helene so schön sang: "Weil man sich gut kennt, auch wenn kein Feuer mehr brennt." Zum Abschied gab es dann noch ein Bussi, eine Umarmung und ein Küsschen mit der Hand. Die Showeinlage war offenbar ganz nach dem Geschmack des Publikums, das Florian Silbereisen mit tosendem Applaus verabschiedete.