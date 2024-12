"Die Helene Fischer Show": Wer ist dabei, was wird passieren? Alle Infos zur großen ZDF-Weihnachtssendung

Gelingt der Gänsebraten? Kommen die Geschenke gut an? Übersteht man den Tag mit der Familie, ohne dass irgendwer über irgendwas in großen Streit gerät? Heiligabend ist für viele der schönste Tag im Jahr, aber man weiß es ja: Es gibt da auch viel, was schrecklich in die Hose gehen kann. Ganz anders sieht's da einen Tag später aus, wenn der größte Stress bereits überstanden ist. ZDF-Abendprogramm am ersten Weihnachtsfeiertag, eine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" – da gibt es garantiert keine bösen Überraschungen, da wird bestimmt auch in diesem Jahr der ganze funkelnde Weihnachtszauber exakt so sitzen, wie er sitzen soll.