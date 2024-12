Colin Firth über Bescheidenheit und Erfolge

Oscar-Preisträger Colin Firth spielt im beliebten Weihnachtsklassiker "Tatsächlich ... Liebe" den schüchternen Schriftsteller Jamie, der sich in seine portugiesische Haushälterin verliebt. Im Interview verrät der Brite, wie er es über die Jahre geschafft hat, trotz seines Erfolges so bodenständig zu bleiben.

Ob als Mark Darcy in "Bridget Jones", als stotternder King George VI. In "The King's Speech" oder schüchterner Schriftsteller Jamie im Weihnachtsklassiker "Tatsächlich ... Liebe" (zu sehen auf Sky und über WOW): Colin Firth hat es durch seine Vielseitigkeit geschafft, in unzähligen erfolgreichen Filmen mitzuwirken. Im Interview mit der Agentur teleschau offenbarte der 64-Jährige jedoch, dass er seinen Erfolg nicht als selbstverständlich ansieht, denn: "Die richtige Rolle ist für einen Schauspieler vergleichbar mit einem Lotteriegewinn. Jeder will natürlich die entscheidende Rolle bekommen, aber nicht jeder bekommt sie."