No Good Deed – Netflix bringt Sitcom-Stars der 90er in neuer Serie zurück

Mit No Good Deed bringt Netflix eine schwarze Komödie auf die Bildschirme und sorgt für glänzende Augen bei Fans von 90er-Jahre-Sitcoms. Ab dem 12. Dezember 2024 sind Lisa Kudrow , Ray Romano und Lina Cardellini in der neuen Serie zu sehen. Alles, was bisher zum Inhalt bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Der Nachwuchs ist aus dem Haus und Lydia und Paul (Lisa Kudrow und Ray Romano) plagt das Empty-Nest-Syndrom. In dieser Phase der Neufindung wollen die beiden ihre Villa verkaufen und stoßen auf drei ehrgeizige Familien, die unbedingt den Zuschlag für das Haus im spanischen Architektur-Stil bekommen wollen. Während die drei Bewerber-Familien in dem Haus mehr als nur ihr zukünftiges Zuhause sehen und hoffen, dass die neue Bleibe all ihre Probleme lösen wird, plagen Lydia und Paul ganz andere Probleme. Das Paar hat nämlich seine kleinen und größeren Geheimnisse. Dass das Haus auch viel gefährlich ist, als es zunächst den Anscheinend hat, sorgt für zusätzlichen Zündstoff.

Diese großen Stars sind auch noch dabei

In acht Folgen erzählt Netflix diese Geschichte, an der auch die Macher von Dead to Me mitgearbeitet haben. „Wir treffen [Lisa und Paul] an einem Scheideweg – es ist eine wirklich interessante Zeit in ihrem Leben“, sagt Serien-Erfinderin Liz Feldman. „Sie wissen, dass sie einige große Veränderungen durchmachen werden. Aber sie haben keine Ahnung, wie groß.“ Neben Lisa Kudrow (Friends), Ray Romano (Alle lieben Raymond) und Linda Cardellini (Freaks and Geeks) sind in No Good Deed außerdem zu sehen: O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris und Luke Wilson. Start ist der 12. Dezember 2024 – dann veröffentlich Netflix auch direkt alle acht Folgen.