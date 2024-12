Daniela Katzenberger zeigt ihre Körper-Transformation mit Vorher/Nachher-Aufnahmen

Daniela Katzenberger hat ihre Lebensweise grundlegend geändert. Auf Instagram präsentiert sie stolz die Ergebnisse ihres Fitness- und Ernährungsprogramms mit beeindruckenden Vorher/Nachher-Aufnahmen.

Schlank und rank – so präsentiert sich Daniela Katzenberger seit einigen Wochen auf Instagram. Stolz führt die Reality-Darstellerin auf dem sozialen Netzwerk das Ergebnis ihres offenbar auf Sport und bewusste Ernährung bedachten Lebenswandels anhand von Vorher/Nachher-Aufnahmen vor. So auch in ihren neuen Video-Post, in dem sie zeigt, wie sie heute im Vergleich zu früher aussah.

In dem Video ist zunächst zu sehen, wie Katzenberger, mit einem Bikini bekleidet, in den Pool steigt. Eine Einblendung verdeutlicht, aus welcher Zeit die Aufnahme stammt: Dezember 2022. Es folgt ein Schnitt. Katzenberger ist am selben Pool zu sehen, allerdings zwei Jahre später. Was die Gegenüberstellung verdeutlichen soll: Heute sieht die 38-Jährige schlanker und sportlicher aus als noch vor zwei Jahren. Ihr Kommentar zum Video: "Gleiche Zeit, gleicher Ort, anderes Jahr".

Daniela Katzenberger will sich wohlfühlen Daniela Katzenberger dokumentiert seit Monaten ihren optischen Wandel, der offenbar auf viel Sport und eine gesunde Ernährung zurückzuführen ist. Am 22. Dezember veröffentlichte sie eine Collage aus zwei Bildern. Auf dem einen Foto ist ihr Bauch fülliger. Auf dem zweiten, offenbar später entstandenen Bild ist sie in einem Fitnessstudio zu sehen. Sie zieht ihr T-Shirt hoch und präsentiert ihre nun deutlich schlankere Körpermitte.

Im September postete der TV-Star ein Video, das sie im Vorfeld eines Bikini-Fitness-Wettkampfes zeigt. Damit habe sie sich dieses Jahr einen "persönlichen Traum" erfüllt, sagt sie. Dem Clip folgen eine Reihe von Bildern, darunter eines, das Katzenberger auf dem WC sitzend und ein Glas Wasser trinkend zeigt. Ihr Kommentar: "Das war die Entwässerungsphase. Die Hölle meines Lebens."

In einem Instagram-Post aus dem 1. Oktober 2023, ihrem 37. Geburtstag, hatte Katzenberger ihren Followern wissen lassen, dass sie zehn Kilogramm abgenommen hat. Sie erklärte auch, was sie dazu anspornte: "Einfach war's nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", schrieb sie zu einem Video, in dem sie ihren schlankeren Körper präsentiert. "Mir war's auch voll sch...egal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen, und das habe ich leider nicht mehr".