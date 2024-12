Judith Rakers' Weihnachtsfest droht ins Chaos zu stürzen!

Judith Rakers erlebt eine unvorhergesehene Weihnachtskrise: Ein Missverständnis in der Familie sorgt für Unsicherheit bei den Geschenken. Ob das traditionelle Fest in Bad Lippspringe gerettet werden kann?

Am Heiligabend werde sich Rakers wie in jedem Jahr mit ihren Liebsten zur Bescherung in ihrem einstigen Heimatort Bad Lippspringe treffen. "Da zelebrieren wir dann so richtig", erklärt sie. "Da gibt es so viele Geschenke, gar nicht teure, aber viele. Wir lieben das einfach, alle müssen immer zugucken, wenn einer auspackt." In diesem Jahr stehe das Ritual jedoch auf der Kippe.