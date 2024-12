TV-Legende Hermes Phettberg verstorben

Hermes Phettberg, bekannt aus der Talkshow "Phettbergs Nette Leit Show", ist im Alter von 72 Jahren in Wien verstorben. Der exzentrische TV-Star prägte die 90er im ORF.

Hannes Fenz, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hermes Phettberg, ist tot. Der kultige TV-Star ist im Alter von 72 Jahren am Mittwoch friedlich in einem Wiener Krankenhaus eingeschlafen, wie sein Freund und Pfleger Hannes Moser der Deutschen Presse-Agentur erzählte.

Berühmtheit erlangte der beliebte Moderator vor allem durch seine alternative Talkshow "Phettbergs Nette Leit Show", die in den Neunzigerjahren im öffentlich-rechtlichen ORF lief. Zuletzt lebte Hermes Phettberg allerdings zurückgezogen, nachdem er mehrere Schlaganfälle erlitten hatte. In einer kürzlichen Kolumne in der Wiener Wochenzeitung "Falter" berichtete er noch, dass er mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liege.