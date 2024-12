"Acht mal Mama – Lucies neues Leben": Alle Infos zur Doku in der ARD

"Heute gab es einen Grund anzustoßen bei der Einweihungsfeier im Haus 10", schrieb das Albert-Schweitzer-Kinderdorf im baden-württembergischen Waldenburg am 24. Oktober stolz bei Instagram. Der Grund ist Lucie Hopfensack. Die alleinerziehende Mutter hatte vor einiger Zeit beschlossen, ihrem Leben neuen Sinn zu geben. Die Umweltingenieurin erinnert sich liebevoll an ihre eigene behütete Kindheit zurück, eine Kindheit, wie sie vielen nicht vergönnt ist.

Daher entschied sich Lucie, etwas zurückzugeben, ihren Job aufzugeben und Mutter in einem Kinderdorf zu werden. Der erfolgreiche Abschluss ihrer Ausbildung zur Erzieherin konnte nun im Oktober im Kinderdorf gefeiert werden. Die Filmemacherin Almut Röhl und ihr Team haben Lucie Hopfensack auf ihrem ebenso mutigen wie beachtlichen Weg von der Umweltingenieurin zur Kinderdorfmutter mit der Kamera begleitet. Die SWR-Doku "Acht mal Mama – Lucies neues Leben" aus der Reihe "Echtes Leben" ist am späten Mittwochabend im Ersten zu sehen.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Idee, die unzähligen Kriegswaisen nicht in anonymen Waisenhäusern unterzubringen, sondern in eigens errichteten Kinderdörfern. Es entstanden immer mehr Pestalozzi-, SOS- und weitere Kinderdörfer, 1957 wurde das erste Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg im Hohenlohekreis eröffnet. Heute sind die kleinen Bewohner in der Regel keine Waisen mehr, sondern Kinder, deren Eltern sich nicht (ausreichend) um sie kümmern können und die vom Jugendamt dort untergebracht werden.