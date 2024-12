"ARD-Jahresrückblick 2024": Alle Infos zum Rückblick in der ARD

Der erneute Triumph Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl, das endgültige Ende der Ampel-Koalition, Naturkatastrophen, die fortlaufenden Kriege in Gaza und der Ukraine. Die Olympischen Spiele in Paris, die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Fortschritte in der Raumfahrt und die Legalisierung von Cannabis. – 2024 wird als überaus ereignisreiches Jahr in die Geschichte eingehen, geprägt von Krisen, aber auch von hoffnungsvollen Momenten sowie von unvergesslichen Sportevents. Was die Menschen im Land bewegte, zeigt wie immer der "ARD-Jahresrückblick", der die Bilder, Nachrichten und Emotionen der vergangenen Monate Revue passieren lässt.