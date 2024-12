"Nuhr 2024 – Der Jahresrückblick": Alle Infos zur ARD-Sendung mit dem Comedian

Eigentlich gab es in diesem Jahr nur wenig zu lachen. Doch wie soll man all den Krisen und Tragödien begegnen, wenn nicht auch mit ein bisschen Witz? Wie immer sorgt im Dickicht der Jahresrückblicke Kabarettist Dieter Nuhr für eine eigene augenzwinkernde Rückschau auf die vergangenen zwölf Monate. In seiner einstündigen ARD-Show, die wenige Tage zuvor im Berliner Friedrichstadtpalast vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde, legt der Comedian seine Finger wieder in alle Wunden. "Humor ist, wenn man der Furcht mit einer Pointe begegnet", heißt es in der Ankündigung zum Format. Entscheidend sei schließlich: "Am Jahresende werden alle ausgelacht".