Anna-Katharina Fecher bei GZSZ: Ein Neuzugang bringt frischen Wind

Anna-Katharina Fecher ist seit Herbst Teil des Hauptcasts von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". In ihrer Rolle als Matilda Kaltenbach bringt sie frischen Wind in die beliebte RTL-Seifenoper. Die Schauspielerin schätzt besonders die Zusammenarbeit mit Wolfgang Bahro und freut sich auf spannende Szenen mit Onno Buß.

"Ich freue mich sehr darauf, mit Onno diese Szenen zu spielen", erklärt Fecher. "Schon beim Casting hatte ich das Gefühl, dass wir ein gutes Team sind. Matilda und Julian sind so unterschiedlich, dass die Dynamik zwischen ihnen auf jeden Fall für spannende Storys sorgen wird." Seinen ersten Auftritt in "GZSZ" hat Onno Buß in der Folge 8.201, die am 31. Januar 2025 ausgestrahlt wird.

Fecher ist seit Folge 8.116 (ausgestrahlt am 30. September 2024) Teil der Hauptbesetzung von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". In der Seifen-Oper war sie schon 2018 hin und wieder in einer Nebenrolle zu sehen. Die in Lesotho, einem Binnenstaat im Süden Afrikas, geborene Schauspielerin studierte von 2009 bis 2013 in Berlin Schauspielschule "art of acting". Für eine Folge der Serie "Das Haus Anubis" stand sie 2009 zum ersten Mal vor der Kamera.