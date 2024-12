Der Talkshow-König: Er stahl den Politikern 2024 die Show

Der erfahrene ZDF-Journalist Elmar Theveßen ist seit März 2019 Leiter des ZDF-Studios in Washington, D.C. Bereits die letzte Wahl, in der Trump abgewählt wurde und Biden ins Amt kam, hat er dort begleitet. Im Interview erklärt der 57-Jährige, was diesmal passieren könnte - und warum wir in Deutschland Trumps Wähler teilweise falsch einschätzen. Fotoquelle: ZDF / Andreas Reeg