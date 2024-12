Stefan Raab hält sich nicht für einen "schlechten Verlierer"

Weihnachtsthriller

Netflix präsentiert „Carry-On“ mit Schauspielstar Taron Egerton

In der Weihnachtszeit wird es noch einmal so richtig actionreich in der Streamingwelt, wenn Netflix seinen neuen Action-Thriller „Carry-On“ mit Taron Egerton und Jason Bateman in den Hauptrollen präsentiert. Alle Infos zum Inhalt, Streamingstart und mehr findet ihr hier.

MEHR