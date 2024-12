Der neue James Bond: Das sagt Aaron Taylor-Johnson zu den Gerüchten

Dass der 35-Jährige einigen Leserinnen und Lesern bereits bekannt vorkommt, lässt sich mit einem Blick in seine Filmografie erklären. Aaron Taylor-Johnson war bereits in Filmen wie „Godzilla“, „Avengers: Age of Ultron“ oder „Bullet Train“ zu sehen. Seinen internationalen Durchbruch feierte er jedoch bereits 2010, als er im Film „Kick-Ass“ den gleichnamigen Hauptcharakter verkörperte.

Aktuell im Kino zu sehen

Zurzeit läuft in den Kinos mit „Kraven the Hunter“ ein Film, in dem Aaron Taylor-Johnson in der Hauptrolle zu sehen ist. In dem Film spielt er die gleichnamige Figur, die ursprünglich aus den Marvel-Comics stammt. Zusätzlich arbeitete er in diesem Jahr an dem Film „28 Years Later“. Ob der Filmstar vielleicht auch bald am Set der James-Bond-Reihe zu sehen ist, bleibt abzuwarten.