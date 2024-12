Reese Witherspoon: Nach der Geburt ihrer Kinder fühlt sie sich "sexy und selbstbewusst"

Hollywood-Star Reese Witherspoon verkörpert meistens die blonde Power-Frau ohne Kinder. So auch im Weihnachtsklassiker "Mein Schatz, unsere Familie und ich". Im aktuellen Interview verrät die Dreifach-Mutter nun, wie die Geburt ihrer Kinder sie nachhaltig verändert hat.

Mit Kultfilmen wie "Natürlich blond" feierte Reese Witherspoon einst große Erfolge. Doch auch als leidenschaftliche Moderatorin in "The Morning Show" brilliert die 48-Jährige und zeigt sich dabei von einer ganz neuen Seite. Für ihre Karriere musste die Dreifach-Mutter, die aktuell im Weihnachtsklassiker aus dem Jahre 2008 "Mein Schatz, unsere Familie und ich" (über Sky und WOW) zu sehen ist, jedoch einige Opfer bringen.

"Erfolg hat seinen Preis"

Im Interview mit der Agentur teleschau offenbarte Witherspoon nachdenklich: "Der Erfolg hat definitiv seinen Preis. Ich glaube, es haben schon einige Menschen große Erfolge gefeiert, die eigentlich insgeheim unglücklich und einsam waren. Manchmal arbeiten wir so hart und geben alles dafür, an einen bestimmten Punkt zu kommen. Und wenn wir dann da sind, fragen wir uns: Was mache ich eigentlich hier? Wo bin ich hingerannt?"